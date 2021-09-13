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    Muğla'da polis, engelli gence doğum günü sürprizi yaptı

    25 yaşındaki zihinsel engelli Aypar Öztürk, doğum gününü polislerle geçirmek istedi. Annenin durumu polisle paylaşmasının ardından bir ekip, Öztürk'e sürpriz hazırladı.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 13:31
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    Muğla'da polis, engelli gence doğum günü sürprizi yaptı

    Muğla Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ve trafik ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki hafif zihinsel engelli Aypar Öztürk için sürpriz hazırladı.

    Gencin annesi Türk müziği sanatçısı Asiye Palu, oğlunun 25'inci doğum gününü polislerle kutlamak istediğini söyledi.

    PASTAYI GÖRÜNCE MUTLU OLDU

    Bu talep üzerine harekete geçen ekipler, pasta yaptırıp Aypar Öztürk'ün evine gitti. Pastayla gelen polisleri gören Öztürk, büyük mutluluk yaşadı.

    POLİSLERLE TUR YAPTI

    Polis telsizinden merkezle de konuşan Öztürk, 'İyi çalışmalar' diyerek anons yaptı. Öztürk ayrıca, polis motosikleti ile şehir turu yaptı. Keyifli bir gün geçiren Öztürk, günün anısına polislerle fotoğraf çektirdi ve yetkililere teşekkür etti.

    Muğla da polis, engelli gence doğum günü sürprizi yaptı #1

    Muğla da polis, engelli gence doğum günü sürprizi yaptı #2

    Muğla da polis, engelli gence doğum günü sürprizi yaptı #3

    Muğla da polis, engelli gence doğum günü sürprizi yaptı #4

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