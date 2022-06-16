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    Muğla'da sağanak sonrası yolları su bastı

    Muğla Menteşe'de sağanak yağış bazı yollarda sürücülere zor anlar yaşattı.
    • 16.06.2022 - 18:31
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    Muğla'da sağanak sonrası yolları su bastı

    Muğla-Aydın karayolu Menteşe Kooperatifi önündeki akıllı kavşakta biriken su birikintisi sonrası sürücüler karayolunda ilerlemekte zorluk çekti.

    Yollarda su birikti

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Muğla’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış sonrası şehir merkezinde olumsuzluk yaşanmazken, karayolu üzerinde zaman zaman sürücüler biriken yağmur suyu nedeniyle zor anlar yaşadı.

    İHA'nın haberine göre, kısa süreli sağanak yağış yerini güneşli havaya bıraktı.

    Muğla da sağanak sonrası yolları su bastı #1

    Muğla da sağanak sonrası yolları su bastı #2

    Muğla da sağanak sonrası yolları su bastı #3


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