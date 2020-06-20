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    Muğla'da şehre inen domuzları ekmekle beslediler

    Fethiye ilçesinde, bir kişinin ilçe merkezine inen yaban domuzu sürüsünü ekmekle beslediği anlar kameralara yansıdı.
    • AA
    • 20.06.2020 - 04:29
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    Muğla'da şehre inen domuzları ekmekle beslediler

    Muğla'nın Fethiye ilçesin'ne bağlı Karagözler Mahallesi'nde yaban domuzu ve yavruları çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.

    Durumu gören bir kişi, evinden getirdiği ekmekleri domuzlara verdi.

    Muğla'da şehre inen domuzları ekmekle beslediler VİDEO

    HER GECE AYNI YERDE YİYECEK ARIYORLAR

    Korku belirtisi göstermeyen domuzlar, ismini açıklamak istemeyen kişinin verdiği ekmeleri yedi.

    Yaklaşık 10 domuzun bulunduğu sürünün her gece aynı noktaya indiği ve yiyecek aradığı ifade edildi.

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