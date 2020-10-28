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    Muğla'da seyir tepesinden 70 torba çöp topladılar

    Belediye ve özel bir otelin çalışanları bir araya gelerek farkındalık yaratma amacıyla, Armutalan Seyir Tepesi'ne atılan çöpleri temizledi. Armutalan Seyir Tepesi'nden 70 torba çöp çıktı.
    • İHA
    • 28.10.2020 - 15:41
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    Muğla'da seyir tepesinden 70 torba çöp topladılar

    Çevre temizliği adına farkındalık oluşturmak amacıyla birçok kurumla ortak çalışma yapan Marmaris Belediyesi, son olarak otel personeli ile seyir tepesi temizliği gerçekleştirdi.

    Çok sayıda kişinin Marmaris manzarasını izlemek için durduğu Armutalan Seyir Tepesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün de destekleriyle temizlendi.

    70 TORBA ÇÖP ÇIKTI

    Sorumluluğu Milli Parklar Müdürlüğü’nde olan alandan, çöp kutusu olmasına rağmen gelişi güzel etrafa atılan 70 torba dolusu çöp toplandı.

    Temizlik ekibi ve otel personelince kamyona yüklenilen çöpler, temizlik ekiplerince çöp depolama alanına götürüldü.

    Muğla da seyir tepesinden 70 torba çöp topladılar #1

    VATANDAŞLARIN DUYARLI OLMASI İSTENİYOR

    Etkinliğe katılanlar özellikle Seyir Tepesi ve bu gibi alanları kullanan vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

    Çevreciler, “Çevre kirliliğini temizlemekle önleyemeyiz, temiz tutmak ve kirletmemekle önleyebiliriz. Lütfen çöplerinizi doğaya değil, bu konteynırlara bırakın.” mesajı verdi.

    Muğla da seyir tepesinden 70 torba çöp topladılar #2

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