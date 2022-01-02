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    Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

    Marmaris'te vatandaşlar sahile gelerek, güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların yürüyüş yaptıkları bazı vatandaşların ise sahilde oturarak keyif yaptıkları görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 16:29
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    Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

    Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı devam ederken, Muğlalılar güneşli günler yaşıyor.

    Yaz turizminin gözde mekanları arasında olan Marmaris, yılın ikinci gününde güneşli bir sabaha "Merhaba" dedi.

    Marmaris’te hafta sonu güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.

    MARMARİSLİLER SICAK HAVANIN KEYFİNİ SÜRECEK

    Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, Marmaris’te yaşanan bahar havası ise kıskandırdı.

    Güneşli hava ile birlikte bazı vatandaşların yürüyüş yaptıkları bazı vatandaşların ise sahilde oturarak keyif yaptıkları görüldü. Marmaris’te sıcak ve ılık havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

    Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu VİDEO

    Muğla da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu #1

    Muğla da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu #2

    Muğla da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu #3

    Muğla da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu #4


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