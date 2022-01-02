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- Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te vatandaşlar sahile gelerek, güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların yürüyüş yaptıkları bazı vatandaşların ise sahilde oturarak keyif yaptıkları görüldü.
- Haber Merkezi
- 02.01.2022 - 16:28
- Güncelleme : 02.01.2022 - 16:29
Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı devam ederken, Muğlalılar güneşli günler yaşıyor.
Yaz turizminin gözde mekanları arasında olan Marmaris, yılın ikinci gününde güneşli bir sabaha "Merhaba" dedi.
Marmaris’te hafta sonu güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti.
MARMARİSLİLER SICAK HAVANIN KEYFİNİ SÜRECEK
Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, Marmaris’te yaşanan bahar havası ise kıskandırdı.
Güneşli hava ile birlikte bazı vatandaşların yürüyüş yaptıkları bazı vatandaşların ise sahilde oturarak keyif yaptıkları görüldü. Marmaris’te sıcak ve ılık havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu VİDEO