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Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

Marmaris'te vatandaşlar sahile gelerek, güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların yürüyüş yaptıkları bazı vatandaşların ise sahilde oturarak keyif yaptıkları görüldü.