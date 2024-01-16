Muğla'da şiddetli sağanak! Cadde ve sokaklarda su taşkını yaşandı Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD tarafından Muğla’ya yapılan şiddetli yağış sonrasında bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

İHA

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurt genelinde kış, etkisini göstermeye başladı..

Sağanak yağışın etkisi altında kalan illerde su taşkınları yaşandı.

Muğla da sağanaktan olumsuz etkilenen illerden biri oldu.

Kentte, Meteoroloji'nin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı.

Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonrası sokaklar göle döndü.

Evlerine su basmaması için çaba harcayan vatandaşlar, her yağmur sonrasında bölgede oluşan su taşkınlarından mağdur olduklarını belirtti. Mağdur olan vatandaşlar, yetkililerin tedbir almasını istedi.

"Her yağmurda bu şekilde çile çekiyoruz"

Her yağmurda aynı çileyi çektiklerini dile getiren Yeniköy mahalle sakinlerinden Cevat Çamoğlu, "Biz her yağmurda bu şekilde çile çekiyoruz. Biz kendi imkanlarımız ile burayı kurtarmaya çalışıyoruz, çok mağdur durumdayız. Her yağmur bizim burası bu şekilde oluyor. Biz kapıları açıp eve girmesini önlüyoruz. Her yağmur sonrasında ekmek almaya bile gidemiyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)