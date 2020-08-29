Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan caretta caretta İztuzu sahilinden denize salındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavi gören yaralı deniz kaplumbağasının tedavi masraflarını Andaç Pamuk karşıladı.



Misina dolanması ve olta iğnesi yutması sonucu yaralanan ve DEKAMER’de 2 aylık süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan kaplumbağa, İztuzu plajında düzenlenen törenle denize bırakıldı.





6 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ADINI VERDİ

Caretta caretta'ya Andaç Pamuk’un 6 yaşındaki oğlu "Batu"nun ismi verildi.



Merkezde görevli personel tarafından markalama ve ölçüm işleri yapılan Batu'nun 25 yaşlarında genç erkek birey olduğu bildirildi.



DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı bir kaplumbağanın bakımı, tedavisi, günlük besininin verilmesi, ilaç masrafları ile bunlarla ilgilenecek personel ve araçların masrafının çok önemli bir meblağ tuttuğunu söyledi.

Muğla'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denize bırakıldı VİDEO







"BU YÖNÜYLE ÇOK ÖNEMLİ"

Batu'nun tedavi masraflarının bir iş insanı tarafından üstlenilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Kaska, "İlk defa bir hayvanın bakım ve tedavi masrafları bölgedeki bir iş adamı tarafından karşılanmış oldu. Bu yönüyle çok önemli." dedi.



İş adamı Andaç Pamuk ise uzun zamandır aklında olan bir etkinliği yapmanın keyfini yaşadığını söyledi.



DEKAMER'in çok faydalı işler yaptığını ve uzun süredir takip ettiğini dile getiren Pamuk, "Ben de bir faydam ve desteğim olsun istedim. Yaralı ve yavru kaplumbağamızın tedavisini üstlenerek onu tekrar yaşama kazandırma noktasında birkaç faydalı işbirliğimiz oldu. Mutluyuz, iyileşme süreci sona erdi." diye konuştu.



