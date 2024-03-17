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Lüks araçların yarış yapması çok sık karşılaşılan bir durumdur.
Sonunda bazı kötü sonuçlar olabilir ancak genellikle lüks araçları pistlerde görürüz.
Bu kez ise iki toros, Muğla'da yarışırken görüntülendi.
Milas'ta güldüren anlar
Muğla Milas yollarında iki toros aracının yarış yaptığı anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
O anları kaydeden sürücü, bir yandan ise yarışı seslendirdi.
Sürücünün seslendirme sırasında gülme krizine girdiği görüldü.
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