Muğla'da toroslar yarıştı! Göreni güldüren anlar... Milas'ta yarış yapan torosların görüntüleri yoldan geçen başka bir sürücü tarafından kaydedilirken, seslendirme yapan sürücünün gülme krizine girdiği görüldü.

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ensonhaber.com

Lüks araçların yarış yapması çok sık karşılaşılan bir durumdur.

Sonunda bazı kötü sonuçlar olabilir ancak genellikle lüks araçları pistlerde görürüz.

Bu kez ise iki toros, Muğla'da yarışırken görüntülendi.

Milas'ta güldüren anlar

Muğla Milas yollarında iki toros aracının yarış yaptığı anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

O anları kaydeden sürücü, bir yandan ise yarışı seslendirdi.

Sürücünün seslendirme sırasında gülme krizine girdiği görüldü.