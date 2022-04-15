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    Muğla'da tur teknesine yunus eşlik etti

    Fethiye ilçesinde tur teknesine eşlik eden yunus, tekne gezisine katılan turistler tarafından görüntülendi.
    • 15.04.2022 - 01:22
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    Muğla'da tur teknesine yunus eşlik etti

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz mevkii açıklarında bir yunus, tur yapan bir tekneye eşlik etti.

    Yunusun hareketleri, turistleri eğlendirdi

    İHA'nin haberine göre; teknedekilere gösteri yapan sevimli yunus renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

    Teknedeki turistler tarafından cep telefonu ile görüntülenen yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

    Muğla'da tur teknesine yunus eşlik etti - VİDEO

    Muğla da tur teknesine yunus eşlik etti #1


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