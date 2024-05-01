Muğla'da turfanda patatesin son hasadı yapıldı: Verimi çiftçiyi sevindirdi Turfanda patatesin son hasdı yapılırken, verimi ve fiyatıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü. Market ve pazarda yerini almaya hazırlanan patatesin etiket fiyatı ise merak konusu oldu.

AA

Yurt genelinde çiftçilerin yoğun mesaisi başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyve ve sebzelerin hasadı yapılıyor.

Hasadına başlanan sebzelerden biri de patates oldu.

Verimiyle çiftçinin yüzünü güldürdü

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla birçok ürünün yetiştirildiği Muğla'da turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Turfanda patatesin son hasadı

Datça ilçesinde 2 bin dekar alanda hasadı yapılan turfanda patatesin son sökümleri yapılıyor.

Yaklaşık bir aydır hasadı yapılan patates, tarım işçileri tarafından özenle toplanarak selelere konuluyor.

Etiket fiyatı merak ediliyor

Kasalanıp kamyona yüklenen patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderiliyor.

Tarladan raflara gelene kadara fiyatı sıkça değişen patatesin tezgahlardaki etiket fiyatı ise merak konusu oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)