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    Muğla'da turistlerin deniz keyfi

    Bodrum'da, sıcak ve güneşli havayı gören yerli turistler denize girdi.
    • 05.01.2023 - 16:10
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 16:23
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    Muğla'da turistlerin deniz keyfi

    Muğla, yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkartıyor

    Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derecelere yükseldi.

    Kimi denize girdi kimi güneşlendi

    DHA'nın haberin göre; sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe başta olmak üzere Bitez ve Gümbet gibi noktalarda denize girdi.

    Bazı yabancı turistler ise plaj ve kumsalda oturup, vakit geçirmeyi tercih etti.

    Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Bodrum'un gelecek hafta yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiği bildirildi.

    Bodrumda turistler denize girdi -1

    Bodrumda turistler denize girdi -2

    Bodrumda turistler denize girdi -3

    Bodrumda turistler denize girdi -4

    Bodrumda turistler denize girdi -5

    Bodrumda turistler denize girdi -6

    Bodrumda turistler denize girdi -7

    Bodrumda turistler denize girdi -8

    Bodrumda turistler denize girdi -9

    Bodrumda turistler denize girdi -10


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