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    Muğla'da turizm sezonuna hazırlık: Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

    Muğla'da jandarma ekipleri, turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala, güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı.
    • 19.04.2022 - 20:54
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    Muğla'da turizm sezonuna hazırlık: Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı; Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelerine sahip Muğla'da, yaklaşan turizm sezonu öncesi güvenlik tedbirlerini artırdı.

    Bölgeler sürekli kontrol ediliyor

    DHA'nın haberine göre, yerli ve yabancı turistlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda tatillerini geçirmeleri için yaya, motorlu devriyeler ve kritik bölgelerde tesis edilen kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınırken, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de bölge sürekli kontrol ediliyor.

    Jandarma personelinin havadan ve karadan yaptığı denetimlerin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

    Muğla da turizm sezonuna hazırlık: Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı #1

    Muğla da turizm sezonuna hazırlık: Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı #2

    Muğla da turizm sezonuna hazırlık: Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı #3

    Muğla da turizm sezonuna hazırlık: Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı #4

    Muğla da turizm sezonuna hazırlık: Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı #5

    Muğla da turizm sezonuna hazırlık: Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı #6

    Muğla da turizm sezonuna hazırlık: Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı #7


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