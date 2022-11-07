Muğla'da Ukraynalı kadın İslamiyet'i seçti

Muğla'ya tatile giden Ukraynalı kadın Yulia Konotopchyk, uzun yıllardır araştırdığı İslamiyet'i seçme düşüncesini gerçekleştirerek Hülya adını aldı.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalı kadın Yulia Konotopchyk, eşiyle birlikte Muğla'da tatil yaparken hayatını değiştirdi.

4 yıl önce Selim Yontan ile arkadaş vasıtası ile tanışıp, evlenen Yulia Konotopchyk, etkilendiği İslamiyet'i seçme düşüncesini Muğla'da gerçekleştirdi.

Evlendikten sonra bir süre İstanbul’da Eyüp Sultan ve diğer camileri gezen Yulia Konotopchyk, tatil için geldiği Fethiye'de İlçe Müftülüğüne başvurarak, Müslüman olmak istediğini bildirdi.

Tören düzenlendi

Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay, ihtida ile ilgili mevzuatı tamamladıktan sonra İslamiyet'i seçen Yulia Konotopchyk için tören gerçekleştirdi.

Kelime-i Şehadet getiren ve Kur’an-ı Kerim dinleyen Yulia Konotopchyk, Hülya ismini alırken, ihtida belgesi de Fethiye Müftüsü Kamil Oktay tarafından kendisine sunuldu.

"Sabah ezanına hayranım"

Şahitlerin huzurunda gerçekleşen törenin akabinde çok mutlu olduğunu kaydeden Yulia Konotopchyk, "Çok mutlu ve çok huzurluyum. İslamiyet dini çok farklı ve özel bir din. Ben çok etkilendim. İslamiyet ile ilgili daha fazla bilgi edineceğim. İslamiyet'i seçmemdeki en büyük etkenlerden birisi de ezan sesidir. Özellikle sabah ezanına hayranım.

İstanbul'daki cami ve ibadet yerlerinin birçoğunu ziyaret ettim ve etkilendim. Bu törenin Fethiye’de olmasını da isteme sebebim, burası çok sakin bir şehir. İstanbul gibi kalabalık bir şehir olmadığı için burayı tercih ettim." dedi.

"Müslüman oldu ve Hülya adını aldı"

Eşi Yulia Konotopchyk ile beş yıl önce tanıştıklarını ve dört yıldır da evli olduklarını kaydeden Selim Yontan ise, "Eşim Ukrayna’da muhasebecilik yapıyordu. Arkadaşlar vasıtası ile tanıştık ve evlendik. Evliliğimiz sürecinde İslamiyet hakkında bilgiler edinmeye başladı ve Müslüman olmak istediğini aktardı, bugün de Müslüman oldu ve Hülya adını aldı. Kendisi hamile ve çocuğumuz olacak. Adını da Selman koyacağız." diye konuştu.

"Hayırlı uğurlu olsun"

İHA'nın haberine göre, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay da, "Ukraynalı Yulia Konotopchyk, Müslüman olmak için Müftülüğümüze müracaat etti. Yapılan törenle Müslüman oldu. Kendisine Müslümanlığı tanıtacak kitaplar da takdim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.