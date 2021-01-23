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    Muğla'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı

    Vücuduna demir çubuk saplanan çaresiz kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
    • AA
    • 23.01.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 15:26
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    Muğla'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Lapaçavuş Sokak'ta, bir kedinin karın bölgesine istinat duvarının demir çubuğu saplandı.

    Durumu fark eden vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    KURTARILIP, TEDAVİYE ALINDI

    Merdiven yardımıyla ulaşılan kediye, müdahale öncesi iğne yapıldı. İtfaiye ekiplerinin demir çubuğu keserek bulunduğu yerden kurtardığı kedi, veterinere götürüldü.

    Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediye "Şanslı" adı verildi.

    Muğla'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı VİDEO

    Muğla da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı #1

    Muğla da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı #2

    Muğla da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı #3

    Muğla da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı #4

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