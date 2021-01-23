- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Muğla'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı
Muğla'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı
Vücuduna demir çubuk saplanan çaresiz kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
- AA
- 23.01.2021 - 15:03
- Güncelleme : 23.01.2021 - 15:26
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Lapaçavuş Sokak'ta, bir kedinin karın bölgesine istinat duvarının demir çubuğu saplandı.
Durumu fark eden vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
KURTARILIP, TEDAVİYE ALINDI
Merdiven yardımıyla ulaşılan kediye, müdahale öncesi iğne yapıldı. İtfaiye ekiplerinin demir çubuğu keserek bulunduğu yerden kurtardığı kedi, veterinere götürüldü.
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediye "Şanslı" adı verildi.
Muğla'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı VİDEO