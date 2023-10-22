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Jandarma Arama Kurtarma ekipleri her karşı olaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Salgın, deprem ve afet durumlarında vatandaşa koşan jandarma ekiplerinin son adresi Muğla oldu.
(JAK) Timi Muğla İli Fethiye İlçesi Babadağ Bölgesinde, ağaçta kalan bir kazazede ihbarı aldı.
Yabancı uyruklu kazazede kurtarıldı
Bunun ardından harekete geçti.
Yamaç Paraşütü ile yüksek bir ağaca takılarak mahsur kalan Yabancı uyruklu kazazedeyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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