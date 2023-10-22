Muğla'da yamaç paraşütü ile ağaçta mahsur kalan kazazede kurtarıldı Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde ihbara giden ekipler ağaca takılarak mahsur kalan Yabancı uyruklu kazazedeyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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ensonhaber.com

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri her karşı olaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Salgın, deprem ve afet durumlarında vatandaşa koşan jandarma ekiplerinin son adresi Muğla oldu.

(JAK) Timi Muğla İli Fethiye İlçesi Babadağ Bölgesinde, ağaçta kalan bir kazazede ihbarı aldı.

Yabancı uyruklu kazazede kurtarıldı

Bunun ardından harekete geçti.

Yamaç Paraşütü ile yüksek bir ağaca takılarak mahsur kalan Yabancı uyruklu kazazedeyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.