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- Muğla'da yaralı yaban keçisi, tedaviye alındı
Muğla'da yaralı yaban keçisi, tedaviye alındı
Kayalıklardan düşerek yaralanan bir yaban keçisi, ekipler tarafından kurtarılarak tedavi edilmek üzere hayvan hastanesine götürüldü.
- DHA
- 02.12.2020 - 15:10
- Güncelleme : 02.12.2020 - 15:41
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ekincik mevkiinde pazartesi günü, saat 11.30 sıralarında yaralı bir yaban keçisi bulunduğu ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
7 kişilik ekip, ormanda bir kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından keçiye ulaştı.
ÖZEL KAFESE ALINDI
Erkek yaban keçisi, özel taşıma aparatlarıyla bulunduğu yerden alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne ait kamyonetteki havalandırmalı özel kafese kondu.
TEDAVİSİ TAMAMLANINCA DOĞAYA BIRAKILACAK
Muğla Hayvan Hastanesi'ne getirilen yaban keçisinin düşme sonucu başından yaralandığı tespit edildi. Hayvanın, tedavisinin ardından ormana bırakılacağı bildirildi.