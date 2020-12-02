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Muğla'da yaralı yaban keçisi, tedaviye alındı

Muğla'da yaralı yaban keçisi, tedaviye alındı

Kayalıklardan düşerek yaralanan bir yaban keçisi, ekipler tarafından kurtarılarak tedavi edilmek üzere hayvan hastanesine götürüldü.