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    Muğla'da yatağın altından yılan çıktı

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir evin yatak odasında yakalanan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 09:51
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    Muğla'da yatağın altından yılan çıktı

    Muğla'nın Fethiye’nin Pazaryeri Mahallesi 256.Sokak'taki bir evin yatak odasına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki boz yılan, ev sahiplerini korkuttu.

    Yatak odasında yılanı gören ev sahipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

    DOĞAYA SALINDI

    Bölgeye gelen ekipler yılanı, evin yatak odasında zarar verilmeden yakalandı. Zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

    Muğla da yatağın altından yılan çıktı #1

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