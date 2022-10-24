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    Muğla'da yaz sezonu kapanmadı

    Tatil sezonunun sonuna yaklaşılırken Köyceğiz'de hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyretmesi turist yoğunluğunu devam ettiriyor.
    • 24.10.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:29
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    Muğla'da yaz sezonu kapanmadı

    Doğu illerinden gelen kar manzaralarının aksine Ege'de yaz havası devam ediyor.

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrederken sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, sezon sonunda da rotalarını bu yöne çevirdi.

    Otellerde doluluk yüzde 60 üstünde

    Güneşli havanın keyfini yaşamak amacıyla Köyceğiz'e akın eden turistler sonrasında Köyceğiz'de oteller ve pansiyonlar, yüzde 60 doluluk oranıyla hizmet etmeye devam ediyor.

    Muğla da yaz sezonu kapanmadı #1

    Turistler farklı etkinliklerle zaman geçirdi

    Köyceğiz'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilerek Atatürk Kordonu'na, Ekincik sahiline ve tekne turlarını tercih etti. Bazı tatilciler Ekincik Plajı'nda güneşlendi, bazıları denizde yüzdü.

    Bazı tatilciler ise tekne turunu tercih ederek Dalyan İztuzu sahiline, dönüşte Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları'na uğrayarak keyifli bir gün geçirdi.

    Sıcak havaların devam etmesi bekleniyor

    İHA'nın haberine göre, ılıman bir iklime sahip olan Köyceğiz’de sıcak havanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

    Muğla da yaz sezonu kapanmadı #2

    Muğla da yaz sezonu kapanmadı #3


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