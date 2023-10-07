Muğla'da yaz sıcakları! Vatandaş sahilde güneşledi.. Ülkenin dört bir yanında kış şartları etkisini gösterirken, kentteyaz aylarını aratmayan hava sıcaklıkları yaşanıyor. Deniz, kum ve güneş keyfinin devam ettiği Marmaris sahillerinde plajlarda doluluk sürüyor.

İHA

Türkiye'de soğuklar etkisini göstermeye başladı...

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte birçok bölgede başlayan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz sıcaklığı hakim.

Okulların açılmasının ardından birçok turizm bölgesinde sahiller yabancı turistlere kaldı.

Hava sıcaklığının 30 derece deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece civarında seyrettiği Muğla Marmaris'te hafta sonu plajlar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Vatandaşlar güneşlendi

Bazı vatandaşlar bir yandan güneşlenip diğer yandan da denizin keyfini çıkarırken bazıları da deniz paraşütü ile Marmaris'in mavi suları üzerinde seyretmenin tadını çıkardılar.

Hafta sonunu geçirmek üzere ailece İzmir'den Marmaris'e geldiklerini belirten yerli turistlerden Vedat Küçükgökçe, Marmaris'in keyfinin anlatılamayacak kadar güzel olduğunu ancak son yangınların ardından bir an önce kararan dağların yeşermesini beklediklerini söyledi.

"Güneşlenip yanmaya çalışıyoruz"

İçmeler'de deniz suyu sıcaklığının yaz aylarını aratmadığını ve ülkede soğuklar etkisini göstermesine rağmen Marmaris'te 28 derece sıcaklığa sahip deniz suyunda keyif yaptıklarını belirterek, "Bugün 7 Ekim olmasına rağmen hala denizdeyiz, hala güneşlenip yanmaya çalışıyoruz. Marmaris deniziyle, kumuyla genel olarak çok keyifli" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)