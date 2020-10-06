Yunus ve fok balıklarının denizde yaptığı şov, yerli ve yabancı turistleri heyecanlandırdı. Aynı yunusların bir bota eşlik etmesi, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarında sürat botu ile gezinti yapan vatandaşlar, bir anda bir yunus sürüsü ile karşılaştı.

7-8 adet yunustan oluşan sürüdeki birkaç yunus, botla birlikte yüzdü. O anlar, vatandaşlarca kaydedilirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

TURİSTLER BÜYÜLENDİ

Aynı saatlerde Yalıkavak açıklarında da fok balıkları, yerli ve yabancı turistleri taşıyan tur teknesindekilere şov yaptı. Turistler, fokların şovunu görünce heyecanlarını gizleyemedi.

Muğla'da yunus ve fok balıkları yüzleri güldürdü ViDEO

"BİZİMLE BİRLİKTE YÜZDÜLER"

Yunusları cep telefonuyla kayıt altına alan Yakup Bayram adlı vatandaş, “Biz arkadaşlarımızla gezintiye çıkmıştık. Gümüşlük ile Çavuş Adası arasında yunus sürüsüne denk geldik. 7-8 tane yunus vardı. Avlanmaya çıkmışlardı galiba. Bizi fark edince birkaç tanesi bizimle birlikte yüzmeye başladı. Bota eşlik eden yunuslar daha sonra gözden kayboldu.” dedi.



