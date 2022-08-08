Muğla'da yunuslar tekneye eşlik etti

Gökova Körfezi'nde son aylarda sıkça görülen yunuslar ,hareketleri ile görsel şölen oluşturuyor ve vatandaşların ilgisini çekiyor.

Muğla'daki Gökova Körfezi'nin iç kesimlerine kadar avlanmaya gelen yunuslar, körfezde seyreden teknelere de eşlik ediyor.

Son aylarda sıkça görülen sevimli yunuslar, hareketleriyle küçük teknelerle mavi yolculuğun en önemli noktalarından olan dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde tura çıkan vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yunuslar görüntülendi

Menteşe ilçesine bağlı Akyaka ile Sedir Adası açıklarında Tekneye eşlik eden erkek, dişi ve bir yavru yunus tekne sahibi tarafından görüntülendi.

Yunuslar tekneye eşlik etti

İHA'nın haberine göre; görüntülerde, uzun süre yetişkin yunuslar üstte, yavru yunus balığı da anne ve babasının korumasında tekneye eşlik ettiği görüldü.