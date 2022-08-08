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    Muğla'da yunuslar tekneye eşlik etti

    Gökova Körfezi'nde son aylarda sıkça görülen yunuslar ,hareketleri ile görsel şölen oluşturuyor ve vatandaşların ilgisini çekiyor.
    • 08.08.2022 - 16:29
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    Muğla'da yunuslar tekneye eşlik etti

    Muğla'daki Gökova Körfezi'nin iç kesimlerine kadar avlanmaya gelen yunuslar, körfezde seyreden teknelere de eşlik ediyor.

    Son aylarda sıkça görülen sevimli yunuslar, hareketleriyle küçük teknelerle mavi yolculuğun en önemli noktalarından olan dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde tura çıkan vatandaşların dikkatini çekiyor.

    Yunuslar görüntülendi

    Menteşe ilçesine bağlı Akyaka ile Sedir Adası açıklarında Tekneye eşlik eden erkek, dişi ve bir yavru yunus tekne sahibi tarafından görüntülendi.

    Yunuslar tekneye eşlik etti

    İHA'nın haberine göre; görüntülerde, uzun süre yetişkin yunuslar üstte, yavru yunus balığı da anne ve babasının korumasında tekneye eşlik ettiği görüldü.

    Muğla da yunuslar tekneye eşlik etti #1

    Muğla da yunuslar tekneye eşlik etti #2


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