Muğla'da yunusların görsel şovu

Akbük Koyu'nda tekne turu yapan grup yunusların görsel şölenine şahitlik ettiği anları cep telefonu kamerasyıla kayıt altına aldı.

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde Akbük Koyu'nda tekne ile gezintiye çıkan vatandaşlar yunus sürüsüne rastladı.

Görüntülerde yunusların denizde yüzmesi ve bir anda sudan fırlayıp adeta uçarcasına tekrar denize dalması, vatandaşı heyecanlandırdı.

O anlar kayıt altına alındı

Yunusların görsel şöleni cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşları heyecanlandırdı.

Muğla’da yunuslardan görsel şölen VİDEO

"Of of kaç taneler bak"

İHA'nın haberine göre, vatandaşların heyecanı görüntülere şu ifadelerle yansıdı: "Of of kaç taneler bak, nereye gitti bunlar Zeyno daha yavaş, of of çektim bu sefer, maşallah size maşallah, Zeynep bunlar palamudu kovalıyor galiba, daha dün söyledim ya nerede bunlar diye onlara yardım ettiğimizi falan düşünüyorlar herhalde."