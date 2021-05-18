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    Muğla'da zabıt katibi koronavirüse yenik düştü

    Muğla Adliyesi 1.Ağır Ceza Mahkemesi zabıt katibi 35 yaşındaki Mine Karagöl koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 11:14
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    Muğla'da zabıt katibi koronavirüse yenik düştü

    Muğla Adliyesi çalışanlarından yaklaşık 40 gün önce korona virüse yakalanan zabıt katibi Mine Karagöl, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAMADI

    15 gün önce de durumu ağırlaşan Karagöl'ün tedavisine yoğun bakımda devam edildi.

    35 yaşındaki Mine Karagöl bu sabah hayatını kaybetti. Karagöl'ün vefatı Muğla Adliyesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.

    Muğla da zabıt katibi koronavirüse yenik düştü #1

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