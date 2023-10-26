Muğla'daki bu yaylaya çıkılmıyor, iniliyor Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası, ezber bozuyor. "Yaylaya çıkmak" sözünün tam tersine burada yaylaya iniliyor.

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AA

Yaylaya serinlemek için çıkılır, sıcak havalarda yapılamayan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütmek için çıkılır.

Bu yayla da yayla olmanın tüm gereklerini yerine getiriyor ama bir farkla.

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası, çıkılan değil inilen tek yayla olma özelliğini taşıyor.

Yaylada karaağaç, çınar, meşe, erguvan ağaçları ve yüksek verimli üzüm bağları var.

Genelde küçük parsellerden oluşan ve parselin köşesinde bulunan bu konutlar tahta dam, Muğla tipi ve Ula tipi olarak üç farklı şekilde yayladaki yerini alıyor.

Kışlık kurutmalık sebze ve meyve ambarı

Karabağlar Yaylası, Muğlalıların kışlık kurutmalık sebze ve meyve ambarı olmasının yanında turizme de hizmet veriyor.

Merkezden 25-30 metre daha aşağıda

Kent merkezinden rakım olarak 25-30 metre daha aşağıda olan Karabağlar Yaylası, yaz aylarında bitki örtüsü ve yeşil dokusu ile serin olması nedeniyle son yıllarda dışarıdan da çok sayıda göç aldı.

Yaylada oturan kişi sayısı arttı

Muğlalıların geçmişte sadece nisan-ekim sonu oturduğu Karabağlar Yaylası'nda günümüzde kış aylarında da çok sayıda kişi yaşıyor.

"Mayıs ayı sonunda yaylaya çıkılıyor"

Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, yayla oluğunu ve Karabağlar yaylasını şu sözlerle anlatıyor:

Yayla özellikle Türklerin çok eski zamanlarda yaşadıkları bir hayat şeklidir. Yayladaki yay kelimesi esasında yaz demekti. Yaz mevsimine biz yaz demişiz, ama asıl kelimesi yayladır. Yaylaya çıkmakta oradan gelmektedir. Mayıs ayı sonunda, haziran ayı başında havalar ısınmaya başladığında halkımız yaylaya çıkar. Normalde yaylalar yerleşim yerlerinden yukarıda olmalıdır. Muğla’da bir özellik vardır, yayla mekan itibari ile şehir mesafesinden 25-30 metre aşağıdadır.

"Burada yaylaya inilir"

Burada yaylaya inilir. Yayladaki mekanların adı Muğla’ya özgü bir adlandırma ile yurttur. Yani oradaki bağ, bahçe gibi görünen yerlere Muğla halkı yurt derler ve bu yurtta yaşama mekanları da vardır. Yani kulübe ve benzeri yerler de vardır. Genellikle buralarda oturanlar eski zamanlarda doğal ihtiyaçları karşılamak için bulunuyordu bu evlerde ve mekanlarda. Ama modern zamanlarda buralara parası olan zenginler villalar, yazlık evler yaptırdı ve şu anda Muğla kadar insan neredeyse yayladaki yurtlarda ve yurtlardaki evlerde yaşıyor.

"Burası su zenginliği olan bir bölge"

Burası su zenginliği olan bir bölge. 5-10 metreden su çıkardı buradan. Ama son zamanlarda bu biraz daha çekildi elbette. Dolayısı ile suyun olduğu, havanın da serin olduğu bir coğrafyada ürün bereketli oluyordu ve buralarda bu bereketi mümkün olduğu kadar rahat bir şekilde yaşıyorlardı. Son zamanlarda arazi bölünmesi, insanların daha çok şehir hayatına intikal etmeleri, yayladaki işçilikleri biraz zayıflattı. Bu yüzden verimi gittikçe düştü. Gönül ister ki bu toprağa dönüş bir an önce gerçekleşsin. Bu güzelim Karabağlar dediğimiz yayla, yani Muğla’dan Kötekli’ye ve öbür tarafta Yaraş’a açılan bir üçgenin arasındaki geniş arazi bir şehre yetecek kadar bir arazi.

Evliya Çelebi ziyaret etti

Açıkgöz, anlatımında Evliya Çelebi'nin 1671 yılında Muğla’yı ziyaret ettiğini ve Karabağlar Yaylası'nı gördüğünü belirtiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)