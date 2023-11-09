Muğla'dan 5 ton defne yaprağı satıldı Muğla'da üreticiler, kurdukları kooperatifler aracılığıyla doğadan topladıkları defne yaprağı, kekik, adaçayı ve lavantanın satışını yapıyor.

İHA

Muğla sınırları içinde faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerin bir araya gelmesi ile kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi’nin aracılığı ile doğadan toplanan defneler katma değerli ürüne dönüşüyor.

Tarım Güçbirliği Kooperatifi yurtiçine kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılmak üzere 5 ton defne yaprağı satışı gerçekleştirerek üreticilere katkı sağladı.

Doğadan toplanan defne yaprakları kurutularak satışı gerçekleştiriliyor.

Yağı çıkartıyor

Ayrıca distilasyon tesisinde yağı çıkartılarak defne yağı olarak da satılabiliyor.

Defne yaprakları izin alınarak toplanıyor

Muğla’nın birçok ilçesinde bulunan defne için üreticiler gerekli izinleri alarak toplama yapabiliyor.

Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi, bugüne kadar yurt dışına 3 ton tahin, yine yurt dışına 2 ton çağla turşusu, büyük marketler zincirlerine çilek satışı gerçekleştirdi.

300 litre kekik yağı üretildi

Ayrıca kooperatiften Muğla sınırları içerisinde üretilen tıbbi aromatik bitkilerden 300 litre kekik yağı, 300 litre adaçayı yağı, 300 litre lavanta yağı satışı yapıldı.

Sık Sorulan Sorular Distilasyon nedir? Distilasyon, iki veya daha fazla bileşenli sıvı karışımlarının ısıtılıp buhar ve sıvı faz oluşturulması vasıtasıyla, daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesine deniyor

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)