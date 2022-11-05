Muğla'dan gelen yamaç paraşütçü çift, Derik'te çocuklarla uçtu

Fethiye ilçesinden Mardin Derik'e gelen Melisa Marinkoviç Güler ve Hakan Güler çifti, 350 rakımlı Erge Baba Tepesi'nde, .ocuklarla uçup, o anları kameraya aldı.

Mardin Derik ilçesinin tek yamaç paraşütçüsü olan, Derik Kuzey Sportif Havacılık Dernek Başkanı Tarık Ayebe, 2013’te Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonu olan paraşüt pilotu Sırbistan asıllı Türk vatandaşı Melisa Marinkoviç ve Hakan Güler çiftini ilçeye davet etti.

İlçenin Zeytinpınar Mahallesi’nde 350 rakımlı Erge Baba Tepesi’ndeki alana giden çift, burada çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla uçtular

Derikli çocuklarla sohbet eden çift, daha sonra kendi yaptıkları paraşütlerle birlikte uçuş gerçekleştirip, o anları kameraya aldı.

"Çocuklara güzel fırsatlar vermek çok gurur verici"

Yamaç Paraşütü Pilotu Melis Marinkoviç Güler, bu bölgenin çok güzel olduğunu belirterek, "Gezmeye uçmaya eşimle beraber geldim. Bizim ürettiğimiz kanatla troyka, ben dünya şampiyonu oldum. 2013’te ve uzun süre milli takımda yarıştım o seneler çok güzel fırsatımız oldu. Çocuklara öyle güzel bir fırsatı vermek de gurur verici bir şey." diye konuştu.

"Bölgede en güzel uçuş yeri bu tepe"

Hakan Güler de 5 yıldır yamaç paraşütü pilotu olduğunu dile getirerek, "Bölgede en güzel uçuş yeri bulunduğumuz bu tepe. Derik ilçesindeyiz, güzel arkadaşlarımızla güzel uçuş yapmayı planlıyoruz. Güzel bir uçuş olacak." diye konuştu.

"Uçmak hep hayalimdi"

İlk kez uçan Rojin İşikırık, heyecanlı olduğunu ve böyle bir fırsatı olduğu için sevindiğini aktardı. İşikırık, "Uçmak hep hayalimdi. O fırsata ve şansa artık sahip oldum. Uçuşlar için çok teşekkür ederim. Bizim için buraya kadar geldiler, bu fırsatı bu şansı bize verdiler. Çok mutluyum şu an heyecandan tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum." dedi.

DHA'nın haberine göre, Tarık Ayebe ise Ölüdeniz'den 2 tandem pilotun, Derik'teki çocukları uçurabilme adına bir uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.