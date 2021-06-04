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- Muğlalı yaşlı adam Atatürk fotoğrafının tozunu sildi
Muğlalı yaşlı adam Atatürk fotoğrafının tozunu sildi
Park halindeki aracın arka camına yapıştırılan fotoğrafın tozlandığını gören amcanın Atatürk hassasiyeti takdir topladı.
- AA
- 04.06.2021 - 16:15
- Güncelleme : 04.06.2021 - 16:16
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan yaşlı bir vatandaşın Mustafa Kemal Atatürk hassasiyeti görenleri duygulandırdı.
Sokakta yürüyen adam, park halinde duran aracın arka camındaki Atatürk fotoğrafının tozlandığını fark etti.
YOLUNA TOZU SİLİP DEVAM ETTİ
Yaşlı adam bunun üzerine elindeki peçeteyle fotoğrafın tozunu aldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görünütlenirken, o anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Muğlalı yaşlı adam Atatürk fotoğrafının tozunu sildi