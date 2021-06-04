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    Muğlalı yaşlı adam Atatürk fotoğrafının tozunu sildi

    Park halindeki aracın arka camına yapıştırılan fotoğrafın tozlandığını gören amcanın Atatürk hassasiyeti takdir topladı.
    • AA
    • 04.06.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 16:16
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    Muğlalı yaşlı adam Atatürk fotoğrafının tozunu sildi

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan yaşlı bir vatandaşın Mustafa Kemal Atatürk hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

    Sokakta yürüyen adam, park halinde duran aracın arka camındaki Atatürk fotoğrafının tozlandığını fark etti.

    YOLUNA TOZU SİLİP DEVAM ETTİ

    Yaşlı adam bunun üzerine elindeki peçeteyle fotoğrafın tozunu aldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görünütlenirken, o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

    Muğlalı yaşlı adam Atatürk fotoğrafının tozunu sildi

    Muğlalı yaşlı adam Atatürk fotoğrafının tozunu sildi #1

    Muğlalı yaşlı adam Atatürk fotoğrafının tozunu sildi #2

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