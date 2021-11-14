Muğla'ya giden Pakistanlı askerlerin Atatürk sevgisi dikkat çekti

Doğu Akdeniz 2021 tatbikatının ardından çarşı iznine çıkan Pakistanlı askerler, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Doğu Akdeniz'de, 1-12 Kasım'da 11 ülke ile müşterek gerçekleştirdiği 'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatına gelen Pakistanlı askerler, ülkelerine dönüş öncesi çarşı iznine çıktı.

Askerler, Atatürk Caddesi sahil yolu, Kapalı Çarşı ve Yat Limanı'nda gezdi.

Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na gelen Pakistanlı askerler, cep telefonu kamerasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"PAKİSTANLILAR TÜRKİYE'DE YAŞASAYDI ZORLANMAZDI"

Türkiye ile Pakistan'ın kardeş olduğunu söyleyen Pakistanlı asker, "Tatbikat için Marmaris'te bulunuyoruz. Bugün son günümüz ve ülkemize güzel anılarla geri döneceğiz. Marmaris çok güzel ve insanlar arkadaş canlısı. Atatürk'ü ülkemizde çok duyuyoruz. Kendisi Türkiye'nin kurucusu ve modernleşme sebebi olduğunu biliyoruz. Türkiye çok modern bir ülke. Hem Avrupalı hem de gelenek görenekleri çok sağlam. Türkiye, birçok kültürü bir arada yaşatan bir ülke. Mustafa Kemal Atatürk ülkenizin kurucusu. Ortak yanlarımız çok olduğu için Pakistanlılar Türkiye'de yaşasaydı zorlanmazlardı. Buradan birçok güzel hatırayla ülkemize döneceğiz." dedi.

















