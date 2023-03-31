Muhammed Cergibozan: Tiny house’lara talep arttı Muhammed Cergibozan: Tiny house’ların avantaj ve dezavantajları

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Gaziantep’teki Geek Architecture firmasının kurucusu, iç mimar Muhammed Cergibozan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından “tiny house”lara (küçük ev) talebin arttığını söyledi. “Şimdilerde deprem korkusu yaşayanların tercihi, ancak tiny house aslında bir yaşam tarzı” diyen Cergibozan, bu minik evlerin avantajlarını anlattı.

50 binden fazla cana mâl olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, pek çok kişiye oturduğu evin yeterince sağlam olup olmadığını sorgulattı. Deprem korkusuyla güvenli bir yer arayışına giren birçok insan, son yılların trendi ‘tiny house’lara yöneldi. Gaziantep’teki Geek Architecture firmasının kurucusu, iç mimar Muhammed Cergibozan, bu küçük evlerin özelliklerini şöyle anlattı: “Boyutları 20 ila 70 metrekare arasında değişebilen tiny house’lar, tekerlekli ya da sabit olarak tasarlanabiliyor. Şimdilerde deprem korkusu yaşayanların tercihi, ancak tiny house’lar aslında bir yaşam tarzını yansıtıyor. Minimal yaşam tarzını benimseyenler, doğayla iç içe olmak isteyenler, çevreci yaşamayı arzulayanlar arasında yaygın bir akım. Küçük olmasına rağmen evinizi her yere taşımanızı sağlıyor, bu anlamda kullanıcıya büyük bir özgürlük sunuyor.”

DOĞA İÇİNDE HUZURLU VE GÜVENLİ BİR HAYAT SUNUYOR

Son günlerde firmasına gelen tiny house taleplerinin de arttığını dile getiren Muhammed Cergibozan, küçük evde yaşamanın avantajlarını şöyle sıraladı: “Tiny house’lar öncelikle doğa içinde huzurlu, güvenli bir hayat sürmenizi ve düşük bütçeye ev sahibi olmanızı sağlar. Yapımı hızlıdır. Her yere götürebilirsiniz. Tekerlekli olanları istediğiniz yere park etme lüksüne sahipsiniz. Banyo, tuvalet, oturma ve yatak odası ihtiyaçlarının tümüne cevap verir. Elektrik ve su masrafınız haliyle azalır. İstediğiniz özellikte tiny house’lar tasarlatma imkânınız var. Sabit olanlarda kendinize daha fazla alan yaratabilirsiniz, ancak tekerlilerde yaşam alanı biraz daha küçülür.”

KÜÇÜLMEK ZORUNDA, KALMAK ZORLAYABİLİR

Muhammed Cergibozan, tiny house’da yaşamanın bazı dezavantajları olabileceğini de sözlerine ekledi: “En büyük dezavantajı, aynı zamanda avantajı olan özelliği; yani küçük olması. Bugüne dek normal bir evde yaşadıysanız, tiny house’da yaşam alanınızın hayli küçüleceğini bilmelisiniz. O nedenle küçük eve geçerken birçok eşyanızı elemeniz, azla yetinmeniz gerekecek. Bu da aslında kolay bir süreç değil. Elektrik ve su tesisatıyla ilgili yaşanabilecek sorunlar da sizi zorlayabilir. Bunlara rağmen hem güvenli, hem çevreci hem de özgür bir yaşam isteyenler için tiny house’lar biçilmiş kaftan.”