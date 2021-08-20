Muhammed Gümüşkaya kimdir? Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya'nın hayatı ve kariyeri

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın hayatı ve kariyeri, Helsinki maçında attığı muhteşem gol sonrası merak konusu oldu. Peki Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya kimdir?

Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi konuk ettiği maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında, oyuna Bright Osayi-Samuel'in yerine dahil olan Muhammed, 65. dakikada attığı harika golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz sezonu Boluspor'da kiralık geçiren ve bu sezon Vitor Pereira'nın gözdeleri arasında yer alan Muhammed'in kariyeri, attığı gol sonrası merak konusu oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

İşte Muhammed Gümüşkaya'nın hayatı ve kariyeri...

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Muhammed Gümüşkaya, futbol hayatına 2012 yılında Fenerbahçe altyapısında başlamış ve alt yaş gruplarında forma giymesinin ardından 2018 yılında Sarı Lacivertli ekip ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren genç oyuncu, Eylül 2020'de 2 yıllığına tecrübe kazanması için Boluspor'a kiralanmıştır.

Boluspor'da 22 maça çıkan ve 4 golle skora katkı sağlayan orta saha oyuncusu, sezonun tamamlanmasıyla geri çağrılmıştır. Hazırlık kampında Pereira'nın gözüne giren ve 1. Lig ekiplerinden teklif olmasına rağmen takımda tutulan Muhammed, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında bulduğu fırsatı iyi değerlendirmiş ve güzel bir gole imza atmıştır.

Sırasıyla U15, U17, U18, U19 ve U21 Milli Takımı'nda da oynayan Muhammed, milli formayı toplam 19 maçta giymiştir.

Hücum bölgesinin her pozisyonunda rahatlıkla görev alabilen 20 yaşındaki Muhammed'in Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Güncel piyasa değeri 300 bin Euro olan 1.77 boyundaki oyuncunun sezon içerisinde sık sık forma şansı bulması beklenmektedir.