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- Muharrem ayı bugün başladı! Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? 2021 Muharrem ayı..
Muharrem ayı bugün başladı! Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? 2021 Muharrem ayı..
Hicri takvime göre yılın birinci ayı olan Muharrem ayı, bugün başladı. Bunun akabinde vatandaşlar, "Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır sorusunu gündeme getirdi. İşte yapılacak ibadetler...
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 11:08
Müslüman alemi için kutsal sayılan Muharrem ayı bugün itibarıyla başlarken, vatandaşlar yapılacak ibadetleri araştırıyor.
"Haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan" anlamına gelen Muharrem ayında yapılacak olan ibadetleri araştıranlar, "Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır?" sorusunu gündeme taşıdı.
Bu ayı boş geçmek istemeyenler, yapılacak ibadeteler konusunda en doğru bilgilere ulaşmak istiyor.
Peki, Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar..
MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
- Muharrem ayının birinci gününde akşam ve yatsı arasında yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gecesi 2 rekat namaz kılınır.
- Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur.
- Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.
- Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır."