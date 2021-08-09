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Muharrem ayı bugün başladı! Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? 2021 Muharrem ayı..

Muharrem ayı bugün başladı! Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? 2021 Muharrem ayı..

Hicri takvime göre yılın birinci ayı olan Muharrem ayı, bugün başladı. Bunun akabinde vatandaşlar, "Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır sorusunu gündeme getirdi. İşte yapılacak ibadetler...