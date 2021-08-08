Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2021 aşure günü ne zaman, ayın kaçında?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2021 aşure günü ne zaman, ayın kaçında?

İslam'da kutsal kabul edilen Muharrem ayının hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Muharrem ayını huşu içinde karşılamak isteyenler, 2021 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor.

Dinimizde oldukça önem arz eden Muharrem ayı başlangıcı için geri sayım başladı. Hicri takvimde yılbaşı kabul edilen 1 Muharrem, bu yıl Ağustos ayına tekabül ediyor.

Şehrullahi'l-Muharrem ayı pek çok önemli hadisenin yaşandığı, bereketin ve feyzin bollaştığı bir ay olması nedeniyle İslam'da çok mühim bir yere sahiptir.

Bu mübarek ayın faziletlerinden yararlanmak isteyen Müslüman alemi, "Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2021 aşure günü ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Dini Günler Listesi'ne göre, 2021 yılında Muharrem ayının 1. Günü 9 Ağustos Pazartesi gününe tekabül ediyor. 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek.

MUHARREM AYI NEDİR?

Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen bu ay, Recep, Şaban, Ramazan aylarından sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden kıymetlidir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır.

Hicri yılın ilk basamağı olan Muharrem ayının önemi ilahi dinler açısından büyüktür. Özellikle bu ayın onuncu gününe 'Âşura' denir. İnsanoğlunun atası; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem'in tövbesi bu ayda kabul olunmuş, Hz. Nuh'un tufandan kurtuluşu bu ayda gerçekleşmiş, Hz. İbrahim ateşten bu ayda kurtulmuştur.

Hz. Eyyüb bu ayda şifa bulmuş, evlat acıyla yanıp kavrulan Hz. Yakub Hz. Yusuf'a bu ayda kavuşmuştur. Hz Muhammed'in (s.a.v.) geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat bu ay da verilmiştir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Bu yıl 10 Muharrem, 18 Ağustos'a tekabül ediyor. Dolayısıyla 2021 Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Aşura ya da ashura olarak da bilinen Aşure Günü'nde pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Aşura kelimesi Arapça'da "on" anlamına gelir. Muharrem ayının 10'uncu günü olması dolayısıyla bu isim verilir.

Aşure günü yaşanan olaylar dolayısıyla bu günün çok özel ve kutsal olduğuna inanılır. Bu günde edilen dualar kabul olur, tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Allah katında daha çok rıza görür.

Öte yandan Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişi nedeniyle bu gün aynı zamanda yas günü kabul edilir. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir.

Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ OLAN OLAYLAR NELER?

Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.