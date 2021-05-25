Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte? Aşure günü tarihi 2021

Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte? Aşure günü tarihi 2021

Milyonlarca vatandaş, bu yıl Muharrem ayının hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure günü ne zaman merak ediliyor. Peki Muharrem ayı ne zaman, hangi gün?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sona ermesinin ardından gözler, Muharrem ayı ve Aşure gününe çevrildi.

Milyonlarca vatandaş, Muharrem ayının 2021 yılında ne zamana, hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Öte yandan Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure gününün tarihi de merak ediliyor.

Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü hangi tarihte? soruları, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle yanıt buldu.

Peki, Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte? İşte Aşure günü tarihi 2021...

MUHARREM AYI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

''Muharrem'' hürmet edilen anlamına gelmektedir.

Muharrem ayı, Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında Muharrem ayının 10'uncu gününde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılmış ve bu güne özel bir önem atfedilmiştir.

Bu yıl Aşure günü, 18 Ağustos Çarşamba gününe denk gelecek.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı, aynı zamanda Hz. Peygamber (s.a.v)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir.

Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.