Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2021 Muharrem ayında oruç tutulacak günler

Aşure gününün yaklaşmasıyla, Muharrem ayı ibadetleri ve bu ay içerisinde tutulacak oruç günleri, Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?

Aşure gününün yaklaşmasıyla birlikte İslam alemi, Muharrem ayı orucunun ne zaman ve kaç gün tutulacağı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur: ''Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur.''

Peki, Muharrem ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte Muharrem ayı ibadetleri hakkında bilgiler...

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

''Muharrem'', hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.v) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: ''Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.'' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Peygamberimiz, Muharrem ayının 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Muharrem ayının onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Hz. Peygamber (s.a.v) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve ''Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?'' diye sormuştu. ''Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.'' dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) ''Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).'' buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, ''Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.'' (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur.

Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek ''Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.'' (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).