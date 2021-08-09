Muharrem ayında çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir? 2021 Muharrem ayı zikir ve tesbihler..

Muharrem ayında çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir? 2021 Muharrem ayı zikir ve tesbihler..

İslam alemi için kutsal kabul edilen Muharrem ayı, bugün başladı. Muharrem ayını değerlendirmek isteyenler ise "Çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir?" sorularını gündeme getirdi.

Muharrem ayında pek çok önemli hadise yaşandığı için, bereketin ve feyzin bollaştığı bir ay olması nedeniyle İslam'da çok mühim bir yere sahiptir.

Bu ayın başlaması İslam aleminde neşeyle karşılanırken, vatandaşlar ise yapılması gerekenleri araştırıyor.

Bu ayı dolu dolu geçirmek isteyenler, "Muharrem ayında çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir?" sorusuna cevap arıyor.

Peki, Muharrem ayında çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir? İşte detaylar..

MUHARREM AYI ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Muharrem ayının ilk gününde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İhlas okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borcu ile götürmez.

Bu ay bol bol istiğfar et.

Muharrem ayının ilk günü; kişi her birinin başında besmele çekerek (360) defa Ayetel Kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;

"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl! Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem." Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur.

MUHARREM AYI ÇEKİLCEK ZİKİRLER