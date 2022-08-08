Muharrem ayında meydana gelen önemli olaylar nelerdir? Muharrem ayı ne zaman bitecek?

Muharrem ayında yaşanan önemli olaylar ve Muharrem ayının ne zaman biteceği konusu gündem oldu.İşte Muharrem ayı ile ilgili merak edilenler..

Muharrem ayı islam inancına göre, birçok mucizevi ve önemli olayın yaşandığı aylardan bir tanesi olarak kabul edilir.Müslümanlar tarafından her yıl ibadet ile geçirilen Muharrem ayının bu sene ne zaman başlayıp biteceği merak konusu oldu.

2022 yılında Muharrem ayı 30 Temmuz tarihi itibariyle başladı.Bu ay içerisinde yapılacak ibadetler ve bu ayın faziletleri araştırılmaya başlandı.Peki Muharrem ayında yaşanan önemli olaylar nelerdir ve Muharrem ayı ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler..

Muharram ayında yaşanan önemli olaylar

- Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra ettiği tövbesinin kabul olması

- Hz. İdris'in diri şekilde göğe yükseltilmesi

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması

- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi

- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması

- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

- Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti

Muharrem ayı ne zaman bitecek?

Hicri Yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı bu yıl 30 Temmuz tarihinde başladı. Bu mübarek ay 27 Ağustos 2022 tarihinde bitecek.