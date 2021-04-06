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- Muhlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Rize usulü Muhlama tarifi..
Muhlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Rize usulü Muhlama tarifi..
Rizelileri oldukça rahatsız eden 'muhlama' mı yoksa 'mıhlama mı?' tartışmaları muhlamaya alınan coğrafi işaret ile sona erdi. Peki, Rizelilerin yöresel yemeklerinden biri olan Muhlama nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 15:59
Rizelilerin yöresel yemeklerinden biri olan muhlama, geniş coğrafyaya yayılıp tanınmaya başladıkça ismi de dilden dile değişti.
Kendi yöresel yemekleri olan muhlamanın sürekli 'mıhlama' olarak anılması, Rizelileri oldukça rahatsız etti. Ancak muhlama ve mıhlama tartışmaları, dün itibarıyla muhlamaya alınan coğrafi işaret ile son buldu.
Peki, Karadeniz kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı muhlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Rize usulü Muhlama tarifi..
MUHLAMA MALZEMELERİ
- 200 gram tel peynir ya da dil peyniri
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı mısır unu
- 1 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı su
- Tuz
RİZE USULÜ MUHLAMA NASIL YAPILIR?
- İlk olarak tereyağını tavada eritip köpüklü kıvama getirin.
- Tereyağı kızgınken mısır ununu ekleyin ve orta ateşte mısır ununu kavurun.
- Bu sırada su ve süt karışımını ayrı bir sos tenceresinde karıştırıp ısıtın.
- Karışımı, mısır unu ve tereyağının üzerine yavaşça ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
- Kıvam almaya başlayınca tel peyniri üzerine ekleyin ve ocağın altını kısın.
- Peynir eridikten sonra tavadaki tüm malzemeyi karıştırın.
- Tereyağı üste doğru çıkmaya başlayınca mıhlamanız hazır olmuş demektir. Afiyet olsun..