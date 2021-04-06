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Muhlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Rize usulü Muhlama tarifi..

Muhlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Rize usulü Muhlama tarifi..

Rizelileri oldukça rahatsız eden 'muhlama' mı yoksa 'mıhlama mı?' tartışmaları muhlamaya alınan coğrafi işaret ile sona erdi. Peki, Rizelilerin yöresel yemeklerinden biri olan Muhlama nasıl yapılır?