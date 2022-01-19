Muhtar maaşları 2022: Muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Muhtar maaşları 2022: Muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Muhtarlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara maaş müjdesini verdi. Peki muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 Muhtar maaşları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada muhtarları sevindirecek bir müjde verdi.

''Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların alacağı yeni maaş tutarını açıkladı

Peki muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 Muhtar maaşları...

2022 MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılarak 4 bin 250 TL olacağını söyledi.

Kanuni düzenlemenin kısa sürede tamamlanacağını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3200 lira tutarına çıkarmıştık. Muhtarlar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını 4250 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle duracağız."