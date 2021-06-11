Muhteşem ikili: Çikolatalı çilekli kurabiye tarifi

Gelinim Mutfakta'da haftanın final lezzeti çikolatalı çilekli kurabiye olarak belirlendi. Peki çikolatalı çilekli kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte çikolatalı çilekli kurabiye tarifi

Gelin ve kayınvalidelerin altın sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdiği yemek yarışması Gelinim Mutfakta, her bölüm farklı tarifleriyle ekranlara geliyor.

Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta programında verilen lezzetli tatlı tarifleri bir hayli ilgi görüyor.

Haftanın finalinde gelin adayları çikolatalı çilekli kurabiye yapacak ve kayınvalidelerin beğenisine sunacak.

Çilek ve çikolata ikilisini bir araya getiren çikolatalı çilekli kurabiye tarifini denemek isteyenler, çikolatalı çilekli kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna yanı arıyor.

Peki çikolatalı çilekli kurabiye nasıl yapılır? İşte çikolatalı çilekli kurabiye tarifi ve malzemeleri..

ÇİKOLATALI ÇİLEKLİ KURABİYE MALZEMELERİ

1 adet yumurta

1 çay bardağı esmer şeker

1/2 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

125 gram eritilmiş tereyağı

1,5-2 su bardağı un(200 ml bardak ölçüsüyle)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı damla çikolata

6-7 adet çilek

ÇİKOLATALI ÇİLEKLİ KURABİYE TARİFİ