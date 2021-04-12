Mukabele nedir, nasıl ortaya çıktı? Mukabele nasıl yapılır? Mukabele geleneği hakkında bilgiler..

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini kavramlardan biri olan mukabelenin nasıl yapıldığı, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mukabele nedir, nasıl yapılır?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar, dini kavramlardan biri olan mukabele hakkında araştırmalarına başladı.

Mukabelenin ne olduğu ve nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler, arama motorları üzerinden 'Mukabele nedir, nasıl ortaya çıktı? Mukabele nasıl yapılır?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Mukabele nedir, nasıl ortaya çıktı? Mukabele nasıl yapılır? İşte, Mukabele geleneği hakkında bilgiler..

MUKABELE NEDİR, NE DEMEK?

Sözlük anlamı karşılık vermek, karşılıklı okumak, yüz yüze olmak, iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak anlamına gelen mukabele, İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’i ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuyan bir kişiyi, sessizce Kur'an'dan takip etmek anlamına gelmektedir.

Kur'an literatüründe ise Cebrail aleyhisselamın Ramazan ayında Peygamber Efendimize (s.a.v) gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade etmektedir.

MUKABELE GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Mukabele, üç aylarda ve bilhassa Ramazan ayında cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafız veya Kur'an okumasını iyi bilen biri tarafından okunan Kur'an-ı takip etmek suretiyle hatim indirmektir. Bu gelenek, Cebrail'in Ramazan aylarında her gece Hazreti Peygamber’e gelerek o ana kadar nazil olan ayet ve sureleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanmaktadır.

İslam’ın son peygamberi olan Hz. Muhammed'e (s.a.v), 610 yılından 632 yılına kadar yavaş yavaş ve kademeli olarak vahiy inmiştir.

23 yıl boyunca devam eden bu vahiy gelişi süresince vahyi getiren melek olan Cebrail, Peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) Kur’an ayetlerini okumuştur. Hz. Muhammed (s.a.v), Cebrail’in okuduğu ayetleri dinledikten sonra tekrar etmiş ve Cebrail de Hz. Muhammed'i dinlemiştir.

Böylece bir taraf Kur’an-ı Kerim’i okurken diğeri dinlemiş ve karşılıklı olarak Kur'an-ı Kerim okumuş olmuşlardır. Bu şekilde Kur’an ayetlerinin unutulmasının önüne geçilmiştir.

MUKABELE NASIL YAPILIR?

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen bu gelenek, iki kişiyle yapılabileceği gibi kalabalık bir grupla da yerine getirilebilmektedir. Mukabele esnasında Kur'an-ı Kerim'i dinleyen kişiler sessiz bir şekilde dinleyerek içinden tekrar etmektedir.

Bu geleneğe ortak olmak isteyen kişiler, Ramazan ayı için bir mukabele grubu bulmakta ve bu gruba katılmaktadır. Böylece mukabeleye katılanlar Ramazan sonunda Kur’an’ı hatmetmiş ve tamamını dinlemiş olmaktadır.

Mukabele grupları pek çok farklı şekilde oluşturulabilmektedir. Bir araya gelerek aynı ortamda yüz yüze mukabele yapılabileceği gibi mukabelelerin yapıldığı camilere giderek ya da televizyon programlarında gerçekleştirilen mukabelelere eşlik ederek de aynı gelenek devam ettirilebilmektedir.