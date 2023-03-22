MUKABELE SAATLERİ VE KANALLARI 2023 - Mukabele ne zaman başlıyor? Hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, yarın başlıyor. Ramazan ayına kısa bir zaman kala Kur'an-ı Kerim okuyacak olan vatandaşlar mukabele saatlerini araştırıyor. Peki mukabele nedir, nasıl yapılır? Mukabele hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte 2023 mukabele saatleri...

Üç ayların sonuncusu, on bir ayın sultanı Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Bu gece vatandaşlar ilk sahurunu yapacak.

Bu mübarek ay boyunca Müslüman vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirecek, bol bol zikir dualar ve edecek.

Ramazan ayına kısa bir zaman kala mukabele hakkında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Mukabele de Ramazan ayı boyunca yapılan ibadetlerden bir tanesi.

Bu ayda Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okumak isteyen vatandaşlar, televizyon ekranlarında mukabele programlarını takip ediyor.

Peki mukabele başladı mı, ne zaman başlıyor? Mukabele nasıl yapılır? Hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte 2023 mukabele saatleri…

Mukabele nedir, nasıl yapılır?

Mukabelenin kelime anlamı karşılaştırma, yüzleştirme ve karşılık vermedir. Ramazan ayında karşılıklı olarak okunan Kur’an-ı Kerim’e mukabele deniyor.

Hafızlar Kur’an-ı Kerim’i okuyor, kişiler programdan gözleriyle ya da okuyarak takip ediyor.

Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim’i baştan sonra okumak sünnettir. Mukabele, Cebrail'in (as) her sene Ramazan ayında gelip Kur'an'ı Hz. Peygamber ile karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder.

Mukabele ne zaman başlıyor?

Mukabele, Ramazan ayı boyunca her gün yapılıyorç Ramazan’ın her gününde 1 cüz okunuyor ve 30 gün boyunca Kur’an-ı Kerim baştan sona bitmiş oluyor. Ramazan’ın sonunda ise Kur’an-ı Kerim duası yapılıyor.

Mukabele Ramazan ayının birinci gününde başlar ve arefe günü sona erer. Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz bulunur.

Mukabele saatleri 2023

Mukabele, Ramazan ayı boyunca farklı saatlerde ve farklı kanallarda düzenleniyor. 2023 yılı Ramazan mukabelesi saatleri şu şekilde:

· Diyanet TV Mukabele Saati: Her gün saat 07.00 ve 15.00

· Kanal 7 Mukabele Saati: Her gün saat 05.15

· TRT 1 Mukabele Saati: Her gün saat 05.30

· Semerkand TV Mukabele saati belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.