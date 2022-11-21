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    Munzur Dağlarında şamua sürüsünün zorlu göçü

    Bölgede yabani hayvan popülasyonunda artış yaşanırken karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan çengel boynuzlu dağ keçisinin zorlu yolculuğu kameralara yansıdı.
    • 21.11.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:15
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    Munzur Dağlarında şamua sürüsünün zorlu göçü

    Ülkenin birçok bölgesinde kar yağışları kendini göstermeye başladı.

    Soğuk havaların ardından başlayan kar, yüksek kesimli bölgeleri etkisi altına alıyor.

    Bunun yanı sıra terörden temizlenen Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan ortaya çıktı.

    Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından bölgede dağ keçileri görünmeye başladı.

    Sürü halinde görüntülendiler

    Erzincan ile Tunceli arasında yer alan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.

    Munzur Dağlarında şamua sürüsünün zorlu göçü ViDEO

    Dağ keçilerinin zorlu yolculuğu

    Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, zorlu göç yolunda objektiflere yansıdı.

    İHA'nın haberine göre, karlı arazide tek sıra halinde bata çıka ilerlemeye çalışan dağ keçileri belgeselleri aratmadı.

    Munzur Dağlarında şamua sürüsünün zorlu göçü #1

    Munzur Dağlarında şamua sürüsünün zorlu göçü #2


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