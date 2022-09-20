Munzur Dağları'ndan belgesel tadında görüntüler

Munzur Dağları'nda doğaya çıkan fotoğrafçıların videoya kaydettiği anne ayı ve 2 yavrusunun neşeli anları, belgeselleri aratmadı. Ayılar, drone'u görünce ise bulundakları alandan uzaklaştı.

Erzincan ile Tunceli arasında kalan Munzur Dağları, zengin florası ve endemik türleriyle öne çıkarken yaban hayatı açısından da önemli.

Munzur Dağları; yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yaban hayatını gözlemlemek ve fotoğraflamak için zaman zaman fotoğrafçıların kilometrelerce yolu kat edip yürüme gittikleri Munzurlarda, anne ayı ve 2 yavrusu objektiflere yansıdı.

Oyun oynadılar

Erzincan’ın Tatlısu köyünün üst tarafında ki Munzur Dağının eteklerinde anne ve 2 yavru ayı görüntülendi.

İnsanları fark etmeyen anne ayı yeşil çimenlerle karınlarını doyururken yavru ayılar ise güreşerek oyun oynamanın keyfini yaşadılar.

Görüntüler belgeselleri aratmadı

Dakikalarca birbirlerine üstünlük kurmak için güreşen iki sevimli ayının anları belgesellik görüntü oluşturdu.

Yaklaşık 10 dakika güreşip oyun oynayan yavru ayılar daha sonra annelerinin yanına koştular.





Drone'u görünce uzaklaştılar

Bir süre sonra suyun aktığı dereye gitmek için yol alan ayı ailesi uzaktan insanları fark ettiler.

İHA'nın haberine göre; bunun üzerine havadan da görüntülenen ayı ailesi drone'u tehlike olarak algılayarak ağaçlık alana doğru uzaklaştılar.



