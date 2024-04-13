Munzur Vadisi'nde kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları görüntülendi Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan bozayı ile 2 yavrusu drone ile görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Dört mevsim farklı güzellikler sunan Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, el değmemiş doğasıyla birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 42 bin hektardan oluşan milli parkta, kurt, vaşak, su samuru, sincap, yaban keçisi, domuz, porsuk, kartal, bozayı ve baykuş gibi türler yaşıyor.

Bahara uyanan ayı ve yavrıları görüntülendi

Baharın gelişiyle doğanın canlandığı milli parkta, kış uykusundan uyanan bozayı ve 2 yavrusu da drone ile kayıt altına alındı.

Bir süre ormanlık alanda gezinen bozayılar, pençeleriyle kazdıkları toprakta buldukları yiyeceklerle beslenmeye çalıştı.