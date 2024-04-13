AA & Ensonhaber
Dört mevsim farklı güzellikler sunan Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, el değmemiş doğasıyla birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
Yaklaşık 42 bin hektardan oluşan milli parkta, kurt, vaşak, su samuru, sincap, yaban keçisi, domuz, porsuk, kartal, bozayı ve baykuş gibi türler yaşıyor.
Bahara uyanan ayı ve yavrıları görüntülendi
Baharın gelişiyle doğanın canlandığı milli parkta, kış uykusundan uyanan bozayı ve 2 yavrusu da drone ile kayıt altına alındı.
Bir süre ormanlık alanda gezinen bozayılar, pençeleriyle kazdıkları toprakta buldukları yiyeceklerle beslenmeye çalıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış