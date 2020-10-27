Munzur Vadisi'nin renk cümbüşü tabloya yansıdı

Tunceli'nin sonbahar ile birlikte ortaya çıkan doğal güzellikleri, tabloda yerini aldı.

Tunceli’de sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda seyrine doyumsuz manzara oluştu.

Ortaokul öğretmeninin teşviği dışında resim alanında hiçbir eğitim almayan ve kentte yaklaşık 20 yıldır sokak ressamlığı yapan Murat Ozan, boyasını ve fırçalarını alarak sonbaharın renklerinin yoğun olduğu Munzur Vadisi Milli Parkı'nı resmediyor.

DOĞAYI TUVALLERİNE YANSITIYOR

Hem doğada gezip stres attığını hem de gördüğünü tuvallerinde ölümsüzleştirdiğini söyleyen Ozan, yüksek rakımlı dağ yamaçlarında gün boyunca çizim yaptığını anlattı.

"TUNCELİ'NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ BİR RESSAM İÇİN YETERLİ"

Munzur Nehri ve dağların dışında, tuz ihtiyaçlarını karşılamak için patika yollardan vadi tabanına inen yaban keçilerini de tuvaline yansıttığını belirten Ozan, "Ortaokul yıllarında resim çizmeye başladım. Lise yıllarımda resim öğretmenimden heveslendim. Kendi geliştirme yeteneğimle birleştirerek yıllarca resimler çizerek zaman geçirdim. Tunceli'nin muhteşem doğal güzellikleri bir ressam için yeterli.

Gölge, ışık, renkler, dağlar, ağaçlar ve Munzur nehri çok güzel malzeme oluyor insana. Doğada resim yaparken gölgeyi ve ışığı takip ediyorum. Doğada her şey daha nettir. Doğanın içinde oldukça doğa sanat atölyesi oluyor ve tabiatta çizilen resmin kalitesi daha iyi oluyor. Şu ana kadar yaptığım tabloların sayısı 100'e ulaşmıştır. İnsanların çizdiğim eserlere ilgisi güzel." dedi.