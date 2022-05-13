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    Munzur ve Pülümür vadilerinde yaban keçileri görüntülendi

    Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'ndeki dağlarda beslenirken görüntülendi.
    • 13.05.2022 - 03:26
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    Munzur ve Pülümür vadilerinde yaban keçileri görüntülendi

    Doğal güzellikleriyle öne çıkan Tunceli il merkezi ve ilçeleri, yaban hayatı varlığıyla da birçok canlı türüne yaşam alanı sağlıyor.

    Yaban keçileri, Tunceli kırsalına ayrı bir güzellik katıyor

    AA'Nın haberine göre; kentte nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri, ilkbaharın gelişiyle yeşillenen dağlık ve ormanlık alanlara ayrı bir renk katıyor.

    Sürüler halinde hareket eden keçiler, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'ndeki dağlarda beslenirken objektife yansıdı.

    Munzur ve Pülümür vadilerinde yaban keçileri görüntülendi #1

    Kayalıklardaki otlarla beslenirken görüntülendiler

    Kayalıklardaki otlarla bir süre karınlarını doyuran keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere tırmandı.

    Bölgede kurt, bozayı, tilki, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, domuz, vaşak, porsuk, kartal, baykuş ve su samuru gibi canlılar da sıkça görülüyor.

    Munzur ve Pülümür vadilerinde yaban keçileri görüntülendi #2

    Munzur ve Pülümür vadilerinde yaban keçileri görüntülendi #3

    Munzur ve Pülümür vadilerinde yaban keçileri görüntülendi #4

    Munzur ve Pülümür vadilerinde yaban keçileri görüntülendi #5

     


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