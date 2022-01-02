Murat Bardakçı: Astrolojiye inanmayın

Tarihçi Murat Bardakçı, astroloji dünyasını kızdıracak bir yazıya imza attı.

Yeni yılın ilk günlerinde astrologlar ekran ekran gezip 2022'nin nasıl olacağı konusunda açıklamalar yapmaya başladı.

Burçlara göre yeni yılın nasıl geçeceğini anlatan astrologların açıklamalarına karşın Murat Bardakçı'dan ezber bozan bir çıkış geldi.

MODERN BAKLACILAR

Astrologlara inanılmamasını isteyen Murat Bardakçı, bunun dini bakımdan da ihtimalinin olmadığını hatırlattı.

"İnanmayıııııın!" başlıklı bir yazı kaleme alan Murat Bardakçı, astrologları 'modern baklacılar' olarak nitelendirdi.

HEM DÜNYEVİ HEM DE DİNİ BAKIMDAN İHTİMALİ YOKTUR..

İşte Murat Bardakçı'nın yazısından bir kısım..

"Geçen gün sözünü ettiğim ihtimal doğru çıktı; eski senelerdeki bakla atan falcı kadınların zamâne versiyonu olan astrologlar 2021’nin son gününde ekranlara üşüştüler, gazete sayfalarını parsellediler ve yıldız haritalarına bakıp yeni sene hakkındaki kehanetlerini söylediler.

Neredeyse hepsinin ortak fikri, 2022’nin “zor” geçeceği idi...

Bu kadar celse gördüm, masaların havalanmasına, telepatların zihinleri okumasına, çaresiz kadıncağızların büyücülerin önüne servet yığmalarına vesaireye şahit oldum ama geleneksel falcıların, Tarot üstadlarının yahut “astrolog” denen modern baklacıların şimdiye kadar tek bir tahminlerinin bile doğru çıktığını görmedim!

Siz de göremeyeceksiniz; zaten bunların hakikat olmasının hem dünyevî, hem de dinî bakımdan imkân ve ihtimali yoktur, dolayısıyla inanmayııııın!"