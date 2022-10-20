Murat Boz Ankara konseri ne zaman ve saat kaçta? Murat Boz konseri ücretsiz mi?

Murat Boz Ankara konseri ne zaman ve saat kaçta? Murat Boz konseri ücretsiz mi?

Şarkıcı Murat Boz'un Ankara'da vereceği konserin detayları merak uyandırdı. İşte Murat Boz'un konser tarihi ve detayları..

Ünlü şarkıcı Murat Boz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Ankara'da bir konser verecek.

Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden olan 42 yaşındaki Murat Boz birçok şarkısıyla hafızalara yer edindi.

Murat Boz'un Ankara'da vereceği konser öncesi hayranları konserin ne zaman, nerede yapılacağını ve konserin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Murat Boz Ankara konseri ne zaman ve nerede?

Murat Boz'un Ankara'da vereceği konser Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Konser 23 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Murat Boz'un Ankara konseri ücretsiz olacak.