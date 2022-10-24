Murat Kaya: Erdoğan ile Türkiye'de belediyecilik çağ atladı biz de buna uyduk

Murat Kaya: Erdoğan ile Türkiye'de belediyecilik çağ atladı biz de buna uyduk

Adem Metan'ın 2,20' programına konuk olan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, belediyecilikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu izlediklerini söyledi.

AK Parti belediyeciliği Türkiye'de bir marka olarak kabul ediliyor.

20 yıllık AK Parti iktidarı boyunca ideolojik saplantılarla muhalefetin yönettiği iller ile AK Parti'nin yönettiği şehirler arasındaki fark hemen her yönüyle farkı ortaya koyuyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesi de onlardan biri.

Geyve Belediyesi Başkanı Murat Kaya dijital yayıncı Adem Metan'ın 2,20' programına konuk oldu.

Kaya, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün adının verildiği 50 bin metrekare alana kurulu ve sadece kadınların istihdam edilerek organik ürünlerin kullanıldığı tesiste kayıt yapılan programda AK Parti belediyeciliğini ve Geyve'ye hizmetlerini anlatı.

Murat Kaya: Erdoğan ile Türkiye'de belediyecilik çağ atladı biz de buna uyduk VİDEO

"Erdoğan ile belediyecilik çağ atladı"

Türkiye'nin Erdoğan ile belediyecillikte çağ atladığını söyleyen Kaya, "Yaptığımız işleri yarım yamalak yapmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız ile beraber Türkiye'de belediyecilik çağ atladı biz de buna uyduk. 'Tayyip Erdoğan'ı seviyorum' demek kuru kuruya seviyorum olmamalı. Tayyip Erdoğan'ın ekibiysek, vekiliysek, belediye başkanıysak, ilçe başkanıysak ona sevgimizi göstermemizin şekli ne olabilir?

"Kuru kuruya sevmenin bir anlamı yok"

Onun yürüdüğü bu yolda ciddi hizmetler yapıp vatandaşın takdirini kazanıp mevcut AK Parti siyasal iktidarımıza da ciddi katkılar sağlamak, Tayyip Erdoğan'a katkı vermek... Aslında sevgi de bu değil midir? Kuru kuruya sevelim... Öyle bir sevginin anlamı yok. Biz sevgimizi yaptığımız işlerle burada ortaya koyduk, gönlümüzü koyduk. İnsanlar soruyor bize 'abi bu hırsını bu çalışmanız nedir?'





"Millete hizmet etmek aslında çok büyük bir şeref"

Bu heyecanımızdan kaynaklanıyor. Dedim ya millete hizmet etmek aslında çok büyük bir şeref. Biz de bunu severek yapıyoruz. Bu gördüğümüz tesislere geldiğimizde de gerçekten yüreğimiz pırpır ediyor. Burayı yaparken dediler ki 'galiba hayal görüyor bunlar'. Burası 50 bin metrekare bir alan burası. Gevye Belediyesi'nin kendi imkanları ile yaptık burayı. Burada her şey doğal her şey organik. Burada da kadınlar çalışıyor."