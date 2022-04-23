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    Murat Kurum, çocuklarla Başkent Millet Bahçesi'nde buluştu

    Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çocuklarla fotoğraf çektirip şarkılar söyledi.
    • 23.04.2022 - 17:55
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    Murat Kurum, çocuklarla Başkent Millet Bahçesi'nde buluştu

    23 Nisan coşkusu ülke genelinde devam ediyor.

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda Başkent Millet Bahçesi'ndeydi.

     

    Bakan Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Çevre ve Çocuk Şenliği'nde Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile Millet Bahçesi'ndeki ailelerle bir süre görüştü.

    Fotoğraf çektirip şarkılar söylediler

    Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kurum, sahnede çocuklarla şarkılar söyledi.

    Çocuklara daha güzel bir gelecek ve doğa bırakmak için mücadele verdiklerini belirten Bakan Kurum, bu mücadelenin en önemli aktörünün gençler olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, "Aynı zamanda çevre müfettişlerimiz buradalar. Çevremizi, doğamızı korumak için ve sizlere daha güzel bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmak için mücadele veriyoruz.

    Murat Kurum, çocuklarla Başkent Millet Bahçesi nde buluştu #1

    "Daha iyi bir gelecek için hep birlikte mücadele edeceğiz"

    Çevremizi koruyacağız hep birlikte. Arkadaşlarımızı, ailelerimizi uyaracağız. Biz bu yapmış olduğumuz uygulamalarla birlikte sizlere daha iyi bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmak adına hep birlikte mücadele veriyoruz. Mücadelemizin en önemli aktörleri siz kıymetli gençlerimizsiniz.

    O yüzden yolumuza siz gençlerimizle birlikte devam edeceğiz. Yarınlarımız, umudumuz, her şeyimiz sizlersiniz. Bütün mücadelemiz sizler için. O yüzden her birinizi tekrar tebrik ediyorum" dedi.

    Bakan Kurum, konuşmasının ardından etkinlikte çocuklarla vakit geçirmeye devam etti.

    Murat Kurum, çocuklarla Başkent Millet Bahçesi nde buluştu #2

    Murat Kurum, çocuklarla Başkent Millet Bahçesi nde buluştu #3

    Murat Kurum, çocuklarla Başkent Millet Bahçesi nde buluştu #4

     


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